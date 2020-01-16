埔里警分局為維護春節期間埔里市區交通順暢，將針對市區各重點路段，強力實施違規停放車輛的告發及拖吊，提醒民眾注意。
埔里警分局指出，有鑒於埔里鎮中正路、中山路、南興街、南昌街（第三市場）…等，為市區重要道路及人車往來最頻繁路段，春節期間更是人車眾多，為維護往來行車安全與交通順暢，分局將不定時針對重點路段實施違停交通告發及車輛拖吊作業，請民眾確實遵守「道路交通安全規則」相關規定，以免受罰。
有關違規取締的重點，包括占用車道併排及臨時停車；逆向停車；禁止臨時停車處所臨時停車；顯有妨礙他人、車通行處所停車；招牌攤位路霸占用道路。
違規告發及拖吊路段：中正路與忠孝路，西至中正路與西寧路止；中山路二段與北辰街，南至南榮路與民生路止；西寧路與南興街，東至忠孝路與南興街止；南昌街與中正一路，西至南昌街與中正四路止；中正路與東榮路，北至東榮路與南興街止；值得民眾注意。
(中時 )
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