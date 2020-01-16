吃貨演員來拜年 吃日本開運魚好運一整年

有在看日劇的粉絲絕對知道日劇常青樹《孤獨的美食家》即將邁入第10年！今（16日）吃貨主角松重豐睽違5年再次來台，為的就是要宣傳「日本開運魚」的美味與好兆頭給台灣的觀眾們。在影集中只能在內心默默自評美味的松重豐，今天終於能一邊大啖美食，一邊與現場觀眾分享自己真實評論。

台灣人向來喜愛吃魚，象徵年年有餘的魚料理，更是春節必嚐的開運美味，除此之外，日本人也是美味漁產的忠實擁護者！2020農曆春節前夕，致力於推廣日本食品的專業機構JFOODO（The Japan Food Product Overseas Promotion Center）特地邀請松重豐品嚐日本型男主廚Masa監製、台北喜來登飯店桃山餐廳製作的三款日本開運魚壽司，其中帆立貝、鯛魚、鰤魚因為在日本文化中分別帶有「一帆風順」、「健康長壽」、「步步高升」的涵義，而成為備受歡迎的「日本開運魚」。

日本開運魚試吃快閃料亭1月16日至1月19日舉辦於華山文創園區

JFOODO於1月16日至1月19日在華山1914文化創意產業園區樹前草地開設快閃料亭，限時四天供應以三款日本開運魚製成的美味壽司，供民眾試吃；拍照打卡可獲得開運小禮物，祝福民眾在新的一年好運滿滿！民眾若想認識更多提供日本開運魚的餐廳，可參閱JFOODO官方網站，或搜尋 #日本開運魚；也可以上活動宣傳網站「吃開運魚的88個理由」了解更多詳情。

日本開運魚快閃料亭 活動詳情

(中時電子報)