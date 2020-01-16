春節期間，讓民眾平平安安過個好年，內政部警政署「加強重要節日（春節期間）安全維護工作」將從 今日（16日）22時期展開，為期15天，慰勞員警辛苦，台中市大台中警察之友會第四辦事處主任林忠坤團隊、台中市警局第四分局長吳耀南等，昨到轄內外勤單位加油打氣，贈每人一份紅包及茂谷柑禮盒。

中市警察之友會第四辦事處主任林忠坤表示，南屯區近年快速發展，人口增加，才結束總統立委大選，加上在文心森林公園得台灣燈會副展區，都需安排勤務，第四分局的警察們，辛苦了。

而即將展開的「加強重要節日（春節期間）安全維護工作」，讓員警任務勢必更艱鉅，此次春節前，辦事處特別選購新社區農會產銷並獲認證的「茂谷柑」，象徵大吉大利，給基層員警們加油打氣，你們辛苦了。

吳耀南代表全體四分局員警，感謝警友辦事處的慰勞，並指出本次專案將統合警察、消防、義警、民防及相關行政機關等維安力量，加強犯罪偵防、維持交通順暢等工作，展現警察維護治安交通、服務民眾的決心，希望能讓民眾享有平安、如意的春節假期。

(中時 )