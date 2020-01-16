北港媽祖爐花滿載整年香火，信眾擲筊求花。（張朝欣攝）

北港媽祖信眾手工製作喜慶用的纏花，供奉給北港朝天宮各神殿做為爐花，16日廟方迎新花送舊花，將13對舊爐花提供給信眾擲筊求花，吸引數十人報名，把滿載整年香火的爐花帶回家保佑平安順利。

擲筊求爐花活動由雲林縣傳統工藝協會、北港工藝坊、虎尾鎮頂溪社區發展協會共同舉辦，今年除了有去年供奉在朝天宮8個神殿的8對爐花，廟方還提供之前收藏的5對爐花，13對爐花吸引數十名民眾前來求取。

朝天宮常務董事蘇慧敏表示，5年前信眾發起媽祖爐花製作活動，由社區媽媽手工製作纏花做為媽祖爐花，藉此表達對媽祖的虔誠，第1年爐花由廟方收藏，其後每年新春前由信眾擲筊求花。

纏花老師林佩瑩指出，纏花又稱為春仔花，主要是做為婚嫁禮，供奉在朝天宮的纏花與一般纏花不同，長度超過100公分，由數種造型的花朵組成，非常美麗大方，社區媽媽製作1對至少要1個月，極具收藏價值。

纏花也可做為供神的花飾，以前民眾習慣將纏花插在供品上，用來表達對神明的敬意，現在這種習俗逐漸消失，相當可惜，林佩瑩因此在社區傳授纏花製作，希望永續傳承這項極具意義的傳統手工藝。

雲林縣傳統工藝協會總幹事蔡享潤說，供奉在朝天宮各神殿的爐花，滿載1整年信眾的香火，求得爐花者可把爐花供在家中神明桌，增添福氣與喜氣。

(中時 )