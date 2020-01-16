2020年大選，蔡英文總統以高票贏得連任後接受BBC記者沙磊（John Sudworth）的專訪，就此次大選和兩岸關係等議題表達看法。資深媒體人、政治評論員暨節目主持人黃暐瀚看完專訪後表示，前蔡競總發言人林靜儀接受德國之聲專訪，被解讀為「中華民國正在被消滅」，其實就是蔡總統的意思。

黃暐瀚在臉書指出，他整理蔡英文總統專訪談話，提出幾個重點：

1、中國大陸需要「面對現實」並「尊重」台灣。

2、不需要宣布獨立，因為早已是獨立的國家，名字叫「中華民國台灣」。

3、「一個中國」的概念不符合台灣民意，也模糊了台灣真正的地位，

4、任何時候都無法排除戰爭的可能性。

5、台灣軍事能力相當不錯，若入侵台灣，中國大陸將付出龐大代價。

黃暐瀚表示，文中所提到「中國大陸」的部分，其實總統使用的用詞，都是「中國」，包含我們國家的名字，還沒經過修憲，總統也已經直接改成「中華民國台灣」。

因此，黃暐瀚看完這個專訪有感而發，「大家應該就懂，我之前談「林靜儀接受德國之聲」專訪時，為什麼會解讀為『中華民國正在被消滅』？回頭再看，林靜儀當時講的，其實就是蔡總統的意思。」

最後，黃暐瀚無奈表示，這是817萬的新總統，未來將近三年的時間，台灣沒有選舉，不管好壞，都是蔡總統說了算。

(中時電子報)