台南麻豆工業區15日晚間傳出凶殺命案，同為越籍的35歲斐姓移工因與31歲的黃姓移工意見不合，晚間出外喝酒後返回公司宿舍找黃男理論被勸阻，但黃男卻又找妹婿28歲武男前去毆打斐男，斐男一氣之下追殺兩人，釀成悲劇。

據工廠員工表示，凶嫌斐男與死者黃男是工作搭檔，工作表現不錯，平日兩人還有說有笑，但卻因對工作方式意見不同，產生嫌隙。

斐男以菜刀殺害2名同事。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

斐嫌15日酒後到黃男房間找他理論，雙方一言不合吵起架，斐嫌隨手拿起黃男房內的菜刀丟向黃男，沒有丟中，經多名同事勸架後，斐嫌返回房間休息。

豈知黃男不甘心，打電話找來同宿舍的妹婿武男到斐嫌的房間理論，聯手毆打斐男，經同事勸架後，黃、武兩人轉身離去時，斐嫌拿菜刀追出，在宿舍二樓走道刺傷武男手臂肩膀，武男逃往樓下後，斐嫌追上前往武男胸前再刺一刀，武男血流如注，當場倒地不起。

此時黃男已逃到女生宿舍躲藏，斐嫌不顧眾人哀求踹開房門，黃男的妹妹上前阻止時手也受傷。斐男最後將眾人趕出房門，在房內將黃男殺害，隨即逃走。黃男傷及動脈，警消到場時黃男已無生命跡象。

黃男的妹妹當場目睹哥哥被砍死，見到救護車來後才知先生也慘死，整個人癱軟倒地，無法接受一下子失去兩名親人。

據了解，斐嫌表示因工作有衝突，酒後去理論卻又被毆打，才會隨手拿起菜刀追殺兩人，造成無法彌補的大錯。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )