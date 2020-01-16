過年即將到來，各家百貨推出福袋備受矚目。高雄漢神巨蛋今年推出「鼠鼠好威福氣袋」活動，大手筆送出市價54.9萬TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5L雅緻版汽車一台、高級住宿券等多項好禮，獎品總市價超過百萬。除開放超集卡友搶購外，今年也首度推出「人人皆可購」，非卡友也有機會一搏手氣，但僅限量2000份。

漢神巨蛋「福氣袋」除漢神超集卡會員持卡加現金300元購買鼠鼠好威福氣袋，可獲得漢神巨蛋300元禮券及抽獎券1張。另，首次推出限量2千份「人人皆可購」，非卡友之消費者可以現金500元購得內含500元禮券及抽獎券1張的福氣袋。

此次，漢神巨蛋特別推出「搶先購」活動，1／16～1／23期間可提早購買福氣袋，前1千名購買者還可獲得幸福米1份，大年初一當天還可再次購買，同時持抽獎券及消費滿1000元發票還可兌換限量特展票券1份。

漢神百貨的「鼠運亨通開運袋」活動，大年初一當天開賣至下午4點，卡友只要持漢神超集卡扣10點再加現金500元，即可購買好運袋1份，好運袋內含抽獎券1張及500元禮券，即有機會抽中現金8.8萬或市值78,000元的Begreen沐意森活律動機、住宿券、餐券等獎項，早鳥購買前500名可抽驚喜好禮一份。消費者可上午抽汽車、下午抽現金，雙倍福運迎新春。

另外，除了大年初一福氣袋，漢神巨蛋更於2／6～2／8加碼推出「福氣加碼抽 好運袋著走」活動，消費者可持活動當天消費滿300元發票即可兌換福氣加碼抽獎券1張，並於2／8當天抽出市價89,900元PGO J-bubu跑車特仕版機車及各項家電得主。

2／8當天前200名兌換者還可獲得特展票券1張，若大年初一「鼠鼠好威福氣袋」沒中獎，消費者可持未中獎之抽獎券兌換可再加贈抽獎券1張。

(中時 )