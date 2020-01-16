新北市坪林茶業博物館設計「行動奉茶車」，推廣台灣特有的溫暖人情味與在地好茶。（坪林茶業博物館提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林茶業博物館設計「行動奉茶車」，推廣台灣特有的溫暖人情味與在地好茶。（坪林茶業博物館提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林茶業博物館設計「行動奉茶車」，推廣台灣特有的溫暖人情味與在地好茶。（坪林茶業博物館提供／葉書宏新北傳真）

新北市坪林茶業博物館為全國唯一茶主題公立博物館，為推廣台灣特有的溫暖人情味與在地好茶設計「行動奉茶車」，16日下午特別前往桃園機場，讓入境旅客留下難忘回憶，打造最有溫度的文化外交創舉

桃園機場是國際旅客來到台灣的第一印象，茶博館發揮創意與熱情，為入境旅客奉上甘醇好茶，以陣陣茶香消除航程中的疲憊，讓旅客皆大感驚喜，另外，現場還有巨型茶壺等裝置，讓遊客開心合影留念。

遊客開心表示，從未在其他機場享受過這麼溫馨難忘的入境體驗，也對台灣茶文化留下了深刻的印象。

文化局表示，為讓茶文化的推廣無遠弗屆，館方積極突破地域界限，不但將各種茶文化知識做成「行動博物館」展示箱到各地展出推廣，更帶著最具台灣在地特色的奉茶風俗前進國門，在寒冬中為入境旅客奉上一杯杯香醇熱茶，充滿溫度的服務讓人暖口又暖心。

茶博館在年假期間也將推出「茶山鼠來寶」系列活動，初二起便開館，歡迎大家來走春，現場還能參加抽獎，獎項包含台北、大阪來回雙人機票，特色茶具組、精選茗茶、茶點禮盒等，感受坪林茶山之美，還有機會再暢遊日本茶鄉，更多活動詳情請至茶博館官網www.tea.ntpc.gov.tw及臉書www.facebook.com／pinglin.tea.m查詢。

(中時 )