春節加強安全維護 楊鎮浯縣長加油打氣 18:262020/01/16 中時 李金生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 春節連續15日的加強安全維護專案工作今（16）日22時起跑，金門縣長楊鎮浯替警察、義警、民防、義交、志工及守望相助隊等協勤人員加油打氣。（李金生攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊鎮浯縣長赴金城分局慰問執勤同仁及協勤民力，致贈慰問品及慰問金，並提前向大家拜年。（李金生攝） 春節連續15日的加強安全維護專案工作今（16）日22時起跑，金門縣長楊鎮浯替警察、義警、民防、義交、志工及守望相助隊等協勤人員加油打氣。（李金生攝） 春節連續15日的加強安全維護專案工作今（16）日22時起跑，金門縣長楊鎮浯替警察、義警、民防、義交、志工及守望相助隊等協勤人員加油打氣，期許大家堅守工作崗位，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的目標。 楊鎮浯縣長是在縣警察局副局長黃柏燊等人陪同下，赴金城分局慰問執勤同仁及協勤民力，致贈慰問品及慰問金，並提前向大家拜年，感謝大家剛忙完大選，馬上投入另一項維護治安，讓鄉親平安過年的工作。 (中時 ) #金門 #春節 #安全 #楊鎮浯 #黃柏燊 #加油 也許您會感興趣 推薦閱讀 年關將至 八德警會勘交通重點 19:342020/01/12 社會 UL宣布GE家電採用UL IoT安全評等測試 09:422020/01/13 財經 北區58所大學組聯盟 強化校園「職安衛」 16:272020/01/13 生活 體恤員警維護燈會安全 警友會捐贈安全帽 18:272020/01/13 社會 台中首座 麗寶賽車場兒交館啟用 23:232020/01/13 生活 春節將至 加工區：連假持續服務 14:332020/01/14 財經 與華為對幹 美參院提案政府介入擴大5G投資 14:382020/01/15 兩岸 金門大橋進度逾63％ 明年可望如期完工 17:112020/01/15 生活 洪鴻鈞遺像迎回金門 殞落英靈安息故里 16:562020/01/16 生活 竹南分局加強長者交通安全宣導 17:002020/01/16 社會 生活熱門新聞 升級冷氣團！年前這兩天最冷11°C - 生活 韩国瑜不喝酒睡不着？专家一句话打脸 - 生活 洪鴻鈞遺像迎回金門 殞落英靈安息故里 - 生活 尾牙解酒有撇步 營養師公認：這方法最有效 - 生活 喝咖啡益處多 醫：加這2物效果更好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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