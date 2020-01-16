楊鎮浯縣長赴金城分局慰問執勤同仁及協勤民力，致贈慰問品及慰問金，並提前向大家拜年。（李金生攝）

春節連續15日的加強安全維護專案工作今（16）日22時起跑，金門縣長楊鎮浯替警察、義警、民防、義交、志工及守望相助隊等協勤人員加油打氣。（李金生攝）

春節連續15日的加強安全維護專案工作今（16）日22時起跑，金門縣長楊鎮浯替警察、義警、民防、義交、志工及守望相助隊等協勤人員加油打氣，期許大家堅守工作崗位，達成「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的目標。

楊鎮浯縣長是在縣警察局副局長黃柏燊等人陪同下，赴金城分局慰問執勤同仁及協勤民力，致贈慰問品及慰問金，並提前向大家拜年，感謝大家剛忙完大選，馬上投入另一項維護治安，讓鄉親平安過年的工作。

(中時 )