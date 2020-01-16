勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心，於18日周六將在東岸商場舉辦多元培力攜手迎新春聯合展售活動，有18個計畫執行單位，除展示在地深耕的執行成果外，更備有應景年節伴手禮、糕點、擺飾銷售與經絡按摩等服務，民眾可前往試吃、選購安心的年貨及伴手禮。

中心這次邀集18個計畫執行單位，除了展示在地深耕的執行成果外，更備有應景年節伴手禮、糕點、擺飾銷售與經絡按摩等服務，不僅提供執行單位實體行銷平台，更讓到場民眾試吃年貨，如新豐愛鄉協會的鹹豬肉、平寮社區發展協會的傳統米香、仁壽社區發展協會的南棗核桃糕與養生黑棗等，都是很好的選擇。

中心指出，為讓基隆市民提早感受到濃濃年味，除了採購年貨外，也能藉由展售活動認識多元及培力單位，讓高齡者有不同就業選擇，展售從上午11點至下午3點，地點在基隆東岸廣場3樓中庭廣場。

中心強調，為協助在地的弱勢求職者就業、發展在地產業，就業中心長期以來輔導「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，去年度輔導28個執行單位，協助97位弱勢求職者重返職場，基隆地區的社區發展協會及人民團體創立的在地產業逐步朝向「社會企業」發展，但目前仍在起步階段。

中心主任盛慧中表示，多元就業開發方案及培力就業計畫能夠提供弱勢求職者就業及培訓的協助，讓他們能為下一段職涯發展做好準備，同時為地方帶來更多元發展的面向，促進在地產業發展。

(中時 )