108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽還沒吞過敗仗的衛冕軍健行科技大學，今天在第四階段預賽第1場賽事迎戰高雄師範大學，在第3節被對手超前比數，第4節中後段靠著「老菜鳥」簡廷兆3記三分球挽回頹勢，加上替補後衛高錦瑋率隊穩住節奏，健行科大在末節要回領先，最終87比76力保12連勝，維持不敗金身。

簡廷兆自南湖高中畢業後赴美唸書打球3年，這個球季成為健行科大新生力軍，從大一開始念起也讓他有了「老菜鳥」別名。

健行教頭劉孟竹賽後表示，簡廷兆和高錦瑋是球隊此役最後獲勝的關鍵，對於自己第4節挺身而出，簡廷兆回應：「上半場表現不好，也有點情緒，因此影響發揮，中場休息時教練團提醒我問題所在，幫助我調整回來。」

簡廷兆認為，球隊雖然已經晉級8強，但心態不敢放鬆，「頂多只能說我們有晉級的壓力，但比賽還是要小心面對，上一階段我們對世新也差點輸球，必須在8強賽前調整好狀態。」

高師大教頭徐耀輝指出，健行鋒衛人才濟濟，球隊後來防守上有點漏掉，讓健行有在外線出手的機會，「儘管和勝利擦身而過，但不會覺得可惜，球員也靠這一場打出信心，後面還有3場比賽，我們繼續加油！」

UBA本季目前確定健行科大、台灣師大、輔仁大學、義守大學跟政治大學已經收下8強門票，剩下3席由高師大、國立體育大學、文化大學、中州科技大學和世新大學爭取。

(中時 )