陸美終於在1月15日簽定第一階段的貿易協議文本，美國財政部也在前一日發布最新《半年外匯政策報告》，大陸正式從「匯率操縱國」名單移除，但仍與德國、義大利以及日本等 10 國並列觀察名單。人民幣兌美元匯價隨著陸美貿易爭端緩和，近期不斷走高，分析師認為，陸美可能已經對匯價設定下限，2020年底前人民幣走勢恐怕不會比現在更強。

中國外匯交易中心數據顯示，人民幣兌美元中間價今(16日)升值38個基點，報6.8807。人民幣兌美元中間價也在去年12月26日升第三度破7元大關，主因是當時美國總統川普聲稱要與大陸國家主席習近平會面簽定第一階段的陸美貿易協議。

據英國《金融時報》報導，摩根資產管理公司(JP Morgan Asset Management) 全球市場策略師Hannah Anderson指出，若陸美無法敲定更廣泛的貿易協議，年底人民幣兌美元匯價可能不會比現在高多少。

澳洲國民銀行(NAB)資深亞洲策略師Christy Tan認為，近期人民幣匯價走高，其實與季節性調節，與地緣政治發展無關，例如有許多陸企會在農曆過年前將外幣匯回大陸換成人民幣，用來支付年終獎金，一旦需求消退，人民幣匯價就會打回原形。此外，市場對於敲定這份陸美貿易協議太過樂觀，其實陸美貿易戰根本沒結束，第二階段的貿易談判目前來看並不樂觀，恐怕也無法在短期內解決。

美國財政部長梅努欽(Steven Mnuchin)就在本周宣布大陸從「匯率操縱國」名單移除後提到，陸方可以就具體承諾，避免競貶貨幣的情況發生。美國銀行經濟學家Helen Qiao認為，這句話代表雙方已經針對人民幣匯價設下底線，不讓人民幣再有大幅貶值的情況發生。

(中時電子報)