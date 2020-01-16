農曆春節將屆，高雄市政府社會局無障礙之家特別為住在該家家民舉辦年終圍爐活動，社會局長黃淵源並至現場發放市長紅包及慰問工作人員辛勞，提前和所有無障礙之家104名身心障礙大朋友們歡度農曆佳節，現場驚奇摸福袋，讓圍爐氣氛更歡慶。

高雄市政府社會局無障礙之家為讓服務對象提前感受年節氣氛，16日辦理家民年終圍爐活動，活動現場以熱鬧滾滾的年節音樂為背景，圓型餐桌鋪上極喜氣的紅桌巾，讓家民感受年節的用餐氛圍。

當白蝦、紅燒魚翅羹等豐盛圍爐年菜一道道上桌，多元澎湃應有盡有，席間傳來此起彼落的陣陣歡呼聲，除此之外，無障礙之家還準備10包福袋摸彩，讓圍爐氣氛嗨到最高點。

此外，伊甸基金會視障重建中心服務組18日中午將在高雄席開6桌，邀請視障朋友及輔佐員圍爐，一圓吃團圓飯的夢想，昨天上午也透過到宅圍爐，為住在旗津的獨居視障長輩送上溫暖年菜。

高雄市政府社會局委託伊甸基金會辦理「視覺障礙者生活照顧輔佐服務」，今年是第四年舉辦「愛‧圍爐」活動，提供家庭經濟弱勢的視障朋友參與圍爐， 不僅如此，今年也特別為不方便出門的視障朋友啟動「到宅圍爐」。

(中時 )