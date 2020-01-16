基隆市長林右昌於16日下午前往八斗子的阮姓低收入戶家中，致贈環保局的再生家具及棉被等物資，也由於阮家剛好有個剛出生的嬰兒，基隆市政府也準備了小朋友的玩具及嬰兒衣物，讓阮家人感受市府的照顧。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

農曆春節即將到來，基隆市長林右昌於16日下午前往八斗子的阮姓低收入戶家中，致贈環保局的再生家具及棉被等物資，也由於阮家剛好有個剛出生的嬰兒，基隆市政府也準備了小朋友的玩具及嬰兒衣物，讓阮家人感受市府的照顧，並指出，阮小姐於3年前離異，目前於工廠任包裝員，靠著微薄工資及社會救助獨自扶養5名子女及1名初生的孫女，生活相當拮据，社會處攜手基隆市環保局在農暦新年前提供家具等物資，為讓一家三代同堂都得以感受年節氣氛。

林右昌指出，為感謝市民支持資源循環再生利用政策，並且讓弱勢家庭也能歡喜除舊佈新，基隆市環保局特地在農暦春節前夕，提供修繕完成之再生家具供本市低收入戶家庭申請使用，今年登記申請之低收入戶共計15戶，環保局都已趕在農暦年前將製作出的50件再生家具載送至各受贈戶家中，歡歡喜喜除舊佈新。他現場還附上市府準備的年菜及玩具，希望讓阮家人都能夠過個好年，也向阮家人加油打氣，希望她們都能感受到社會上的關心。

環保局清潔隊將市民家中丟棄的大型家具回收後，交由保育班木工師傅巧手修繕製成再生家具，並於基隆市環境保護局「美傢園」展售，由於再生家具成品美觀實用深獲民眾喜愛，去前環保局修繕製成的再生家具共計488件、售出455件，為市庫增加56萬餘元收入，參觀人數也有近2千人次，環保局強調，基隆市的民眾若有家具需求，都歡迎前往參觀選購。

(中時 )