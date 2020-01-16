Global Mall環球新左營車站今（16）日至2月12日推出《金鼠迎春》檔期活動，祭出三大獨家好康及年節特色，包括「天天刷GMpay點數四倍送」、「聯名卡一路發滿額禮」單筆滿1,688元，即可獲限量168元電子禮券等，以及超過15場應景活動，預估將帶動年節業績成長1成。

環球購物中心去年10月推出的GMpay再加碼回饋，2020全年推「天天刷GMpay點數4倍送」，周一至周五至餐飲美食消費即可享、週六至周日則是服飾配件，以及每逢周二綁定Global Mall聯名卡刷GMpay全館消費可享點數回饋四倍送。

此外，歡慶新春一路發，Global Mall祭出自2020年1月16日至2月12日刷聯名卡，當日單筆滿1,688元，即可獲限量168元電子禮券。Global Mall APP更推「轉好運抽黃金」，1月16日至29日只要登入Global Mall APP扣會員點數1點，最大獎可獲得真愛密碼鼠年純金飾手鍊。

Global Mall獨家與毛毛蟲文創旗下台灣原創角色合作，毛毛蟲、微疼、8元哥、熊秋葵、超直白、老闆這魚、賤女奈奈化身為七福神，帶來專屬的好運，並推獨家限量會員禮，包括七福神小麥秸稈泡麵碗組、不鏽鋼伸縮吸管組及摺疊便當盒等，迎鼠年還能做環保。此外1／19更將舉辦插畫家超直白簽名會。

春節走春想破頭，Global Mall新左營車站不僅掛上象徵祈福喜慶的燈籠，春節檔期期間更將舉辦超過15場活動，像是1月25日迎新財神爺發糖果，將福氣傳送出去；而2月1日寶貝繪本故事課，透過說故事帶領孩子進入故事中的奇幻世界。

還有2月8日的彩繪燈籠，可以創造屬於自己的燈籠。除了多元的活動外，春節放假多天，想溜小孩也可到全台車站最大室內遊樂園「趣遊樂園」，有歡樂氣墊城堡、冒險海盜船、光速戰車等超過13項的設施，享折扣優惠，還有孩子最愛的「快樂小熊親子館」3米高巨大溜滑梯、彈跳床，初一~初三優惠價270元，打造親子春節歡樂時光。

Global Mall新左營車站推超值優惠5折起，新年想要煥然一新，展現好氣色，可挑選0918精選服飾2折起、BTU「多隔層兩用側背包」原價1,680元，優惠價999元、de第一化粧品「嚴選開運組」原價5,950元，優惠價3,950元，還有出遊出國實用的禾雅「26吋鋁框行李箱」原價8,980元，限量優惠價2,980元，也可趁機換新。

返鄉過節或是拜訪親友，展現心意的伴手禮也很重要，Global Mall新左營車站精選五大各具特色伴手禮，包括打狗餅舖、塔吉特千層蛋糕、莎士比亞、星巴克及王媽媽香豬捲，像是適合全家團圓分享的高雄在地打狗餅舖「花好月圓禮盒」，以高雄時令水果做內餡，口感Q彈，原價1,080元，優惠價960元；喜愛吃綿密扎實口感蛋糕，塔吉特千層蛋糕「珍饌極享禮盒」，原價800元，優惠價760元，包括年輪蛋糕、鳳梨酥及蒟蒻果凍，清爽不膩口。

親朋好友相聚，搭配趣味性十足的遊戲，能讓過年充滿歡笑氣氛，玩具＂反＂斗城「桌上型氣動球」，可直接擺在家中桌上來場精采的曲棍球對決，原價899元，優惠價699元，還有3D超級棒球遊戲盤，與家人朋友來場熱血對戰，在桌遊上享受投打對決的樂趣，原價2,750元，優惠價2,199元，讓過年不僅可以在家殺時間，也能增加歡樂。

(中時 )