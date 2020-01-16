5G第一階段頻譜數量拍板定案，台灣大表示，該公司以306.56億取得 3.5GHz頻段 60MHz頻寬、28GHz頻段 200MHz頻寬，可謂5G黃金組合。

「位置競價」接續登場，台灣大盼同業理性。

對於此次競 標結果，儘管價格失控，但考量用戶基礎，台灣大對取得頻寬數量表示滿意。

台灣大哥大總經理林 之晨表示，台灣大這次取得 3.5GHz 的 60MHz 頻寬，已足夠發揮「真5G」優勢，過高的頻寬經費支出，反而會造成消費者沉重的負擔。接下來進入第二階段的位置競價，希望同業都能以長遠的角度共同健全台灣5G環境，避免再浪擲千金增加後續建設與發展應用的成本，影響消費者權益。

林之晨強調，此次 5G 釋照在僧多粥少情況下，競標過程可謂相當激烈，但台灣大仍謹守對頻譜價值的評估，以冷靜理性的態度面對，並發揮高度自制精神，但數量競價得標金仍創下世界新紀錄，讓台灣大對後續5G後續發展感到憂心。

台灣大強調，俟政府再釋出頻譜時，將會在適當時機爭取最適量的頻寬，以發揮頻譜最大效益，為消費者提供最優質的 5G 服務，同時也將努力為降低 5G 基站的過度消耗能源問題竭盡心力。

林之晨總表示，台灣大將持續以「能力越大、責任越大」的信念與使命，積極著手佈建 5G 基礎建設，更將?動「超5G策略」的衝刺，加速從 4G 時代水平電信服務提供商，升級為垂直整 合 AI、IoT 等科技與電信的新世代企業，在食衣住行育樂等方面提出新應用，為用戶帶來更美好的 體驗及生活，同時發展新時代商業、工業平台，幫助企業客戶大幅提升競爭力，在全球變局、大東 南亞擴展中獲得更大勝利。

經過261 回合激烈的數量競價後，緊接著，第二階段位置競價即將登場，台灣大也希望同業都能理性看待位置競標，尤其在位置競標前會有至少 7 天的協商期，因此，呼籲所有同業在促進整個電信業健康發展的大前提下，努力討論取得共識，避免在位置競價再次浪擲可用於建設與發展應用的寶貴資金。

台灣大本次競標頻段取得的組合，包括 3.5GHz 與 28GHz 兩頻段，其中，3.5GHz屬於5G頻譜的中頻段，是目前國際5G主流頻段，台灣大取得 60MHz 頻寬，將可以立即發揮5G最優效益， 再輔以28GHz高網速優勢，將有助公司未來全方位發展垂直網域業務，偕同製造等產業邁向工業 4.0 時代，同時佈建在全台重要通訊熱區，亦可提供 5G 的真正超高網速與

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