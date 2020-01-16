元大人壽志工團於本（1）月9日分別至花蓮參與由元大文教基金會與花蓮基督教門諾醫院共同舉辦之春節圍爐活動，陪伴住民用餐、提前歡度春節；多元行銷業務部同仁則將獎勵旅遊所購入之紀念品拿出來義賣，所得全數捐予台北育成社會福利基金會，展現元大人積極參與公益，落實「榮譽感、慈悲心、貢獻力」的企業文化。

年節氛圍漸濃，元大文教基金會號召志工，參與花蓮基督教門諾醫院壽豐分院連續10年為身心障礙及失智長輩住民舉辦之春節圍爐辦桌活動，彌補許多住民無法回家過年的遺憾，元大人壽花蓮通訊處同仁多年來亦持續共襄盛舉，擔任服務志工。在門諾醫護團隊悉心策劃下，為350位住民席開35桌，多道精緻豐富的年菜輪番上桌，由志工們協助上菜、舀湯及分食，熱情服務之餘不忘叮嚀長者細嚼慢嚥，關心溢於言表，現場充滿溫馨和樂的氛圍。

壽豐分院護理部主任蘇筱雯提到，透過圍爐辦桌，讓銀髮住民與志工及醫護人員緊密互動，在社會參與過程中達到精神復健，讓這些長者感受到還有人在乎他們，也是一種表達愛的方式。每年都有參加圍爐的住民楊奶奶表示，很高興能有這樣的機會，更開心的是這次還參與了舞蹈表演，感覺自己像個大明星。擔任服務志工的元大人壽同仁們則表示，今天特別開心，是別具意義的一天，有位同仁更表示從第一次召募志工起，他就持續參與迄今，陪伴這些住民就像與家人相處一般，看到他們幸福開心的笑容，就感到滿足，也是自己一直參加下去的動力。

此外，元大人壽多元行銷業務部逾40位同仁也將個人於海外獎勵旅遊時購入之紀念品在公司內發起競標義賣活動，義賣所得於本（1）月9日全數捐予財團法人育成社會福利基金會，每一元都包含義賣品捐贈者及得標同仁的愛心，攜手透過善的循環為心智障礙者照護盡一份心力。

多元行銷業務部公益義賣活動自2016年起由同仁主動開辦，捐出善款協助對象包括失依孩童、植物人及心智障礙者等來自社會上不同角落的弱勢族群。捐出義賣品的同仁表示，這個義賣旅遊紀念品的傳統，改變了大家出國玩樂與購物的心態，每買下一項紀念品，就是希望從中種下善的種子，讓善與愛心持續循環；另一位下標購買義賣品的同仁則提到，雖然沒出國也能感受到其他同仁行遍天下的愛心，透過購買義賣品從中出一份力，更放大了幫助他人的幸福感。秉持「給一個機會，幫助他人，同時也幫助自己」的企業經營理念，元大人壽持續挹注資源在公益關懷上，並鼓勵同仁在認真工作之餘，也能主動跨出一步，展現慈悲心關懷弱勢族群，在職場外貢獻一己之力，讓善心如漣漪般一圈一圈擴散出去。

(工商 )