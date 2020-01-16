智崴資訊（5263）去年營收衝高到20.88億元，創下歷史新高紀錄，16日又發佈重訊，接獲加拿大1家公司的體感模擬遊樂設備合約，智崴總經理歐陽志宏表示，去年銷售以m-Ride數量較多，今年則是i-Ride飛行劇院成長幅度較大，加上手上還有40多座飛行劇院施工中，包括預定今年第2季要開幕營運的美國紐約時代廣場據點，因此，今年可望繼續成長。

據了解，智崴最先跨越國際市場的第一座FlyOver Canada（飛越加拿大）飛行劇院，由Soaring Attractions公司的2位合夥人Stephen Geddes 和Andrew Strang引進，位在溫哥華（Vancouver）港灣的這座61人座飛行劇院，2013年開幕，投資金額約1,800萬加幣，2016年底以6,880萬加幣售出。

由於在各國主要都會的城市旅行的飛行劇院，越來越受到國際青睞，因此，加拿大一家公司才會跟智崴簽訂新的一套設備合約，智崴總經理歐陽志宏指出，未來將在加拿大多倫多設立的飛行劇院，也是屬於大型體感設備，讓智崴在加拿大，再下一城。

歐陽志宏表示，目前還有許多飛行劇院設備合約正在洽談中，從市場反應來看，智崴今年營收的重心，將再回到i-Ride的銷售，成長幅度將是明顯的，而去年則是以中型的m-Ride合約為主。

他說，目前智崴銷售的飛行劇院，已經開幕營運的大約35座，分佈在德國歐洲樂園、荷蘭阿姆斯特丹、澳洲黃金海岸、冰島雷克雅維克、北京石景山（2座）、美國佛羅里達州、阿布達比等，遍佈美洲、歐洲、亞洲和澳洲。

歐陽志宏表示，另有40多座飛行劇院，正在施工中，其中，智崴投資，參與經營，位於紐約時代廣場的飛行劇院，預定今年第2季開幕營運，他說，這座位於全球觀光重鎮的飛行劇院，同時也是智崴在美國投資的第一座營運點。

他說，根據官方統計，美國紐約時代廣場 （Time Square）平均每日就有超過35萬人次造訪，節慶高峰時，更可達每日45萬的遊客人次，更重要的是，平均每天有高達1,000萬美元的消費金額，流入時代廣場區域。

因此，智崴與紐約百老匯知名製作與策展團隊Running Subway共同打造的這座飛行劇院，營運之後，智崴的團隊有信心，紐約時代廣場飛行劇院將成為觀光客最新必訪景點。

(工商 )