中美貿戰，造就東南亞市場崛起，在當地消費市場有據點的國內台商，預期今年的營運會比去年好；其中，紙尿褲廠泰昇-KY（8480），去年12月、Q4、全年營收都創新高，今年獲利有望再攀高峰。衛浴設備廠凱撒衛（1817），去年12月營收創歷史新高，今年在新產能的增加，預期東南亞地區的營占比可望提升。輕鋼架建材廠崇佑-KY(5543)，近年來積極布局越南、柬埔寨市場，今年可望收成。

業者預期，當地消費能力增加，內需市場成長，今年的營收獲利會有明顯增加，可望創近幾年來的高峰。

泰昇指出，越南、柬埔寨、泰國及緬甸等東協主要市場，隨著經濟穩定增長帶動，紙尿褲市場持續高速發展；加上2019年第四季新上市高毛利產品成人復健褲及女性衛生棉將逐步拓展市場，預估將為今年營收及獲利成長帶來新動能。

在越南是前三大知名衛浴品牌、緬甸及柬埔寨都有經銷商的凱撒衛，位於越南仁澤工業區的新建水龍頭二廠，2019年下半年已全產，在產能陸續增加下，市場預期，凱撒衛今年在東南亞地區的營收會有明顯增加。

採取異業結盟合作模式，以及代理經銷策略在印度、印尼、馬來西亞、越南及柬埔寨等東南亞布局設點的崇佑指出，由於基期低，依目前在東南亞接單情況，今年在當地的營業額應可呈倍數成長。

(工商 )