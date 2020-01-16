號稱全台灣最難搞都更案的「正義國宅」，耗時25年後，將蛻變為「Diamond Towers」住宅和商場、辦公等複合式摩天大樓，今（16）日正式上樑，預計明年四月完工並取得使用執照，未來住宅棟每戶總價3.5億元起跳，挑戰台北東區最高天價，總銷規模至少350億元。

前身為正義國宅，為史上規模最大都更案，16日正式上樑，全案總銷約350億元，每坪平均開價250萬元起。

全案主導整合開發的三圓建設，介入整合迄今十年，並陸續買下產權，整合地主人數從原先的100多位地主，一直縮減至70~80位，如今最終才順利整合成功並接近興建完成。

三圓建設總經理王雅麟表示，「Diamond Towers」佔地規模約1,500坪，規劃ABC三棟地上31層樓、地下7層的摩天大樓，其中C棟，由原地主與國產署分回取得，地下室連續壁則深達54公尺，為東區罕見的SRC複合式住商大樓。

王雅麟表示，全案規劃1～4樓為6～7米高的國際精品商場，已陸續被國內知名百貨業者鎖定；目前國際精品商場的招商，已委由戴德梁行負責。至於5樓，規劃全棟公共設施（空中游池、健身房、宴會廳等），6～31樓則是豪宅住家，預計2020年第3季開始潛銷，2021年4月完工後正式銷售

王雅麟表示，全案總銷售金額至少350億元，可售戶A、B棟住宅共計100戶，每戶150坪，頂樓為樓中樓，全案每坪平均開價250萬元起，頂樓單坪將逼近300萬元。

至於龍麟建設董事長葉松年表示，俗話說「關關難過、關關過」，但正義國宅都更案卻是「關關難過、關關不過」，當初在整合階段，沒有一天有把握這個案子還能夠走得下去，甚至，還數度沮喪到想要放棄；不過，沉澱一段時間後，又碰上正義國宅主委的鼓勵，才能走到今天上樑的場景。

(工商 )