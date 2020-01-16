少女時代隊長太妍以正規二輯的改版專輯《Purpose》回歸，專輯發行後登上全球24個地區的iTunes專輯榜冠軍，打敗自己去年10月發行正規二輯的 22 國 iTunes 榜紀錄，更新韓國個人女歌手專輯史上獲得最多第一的新紀錄。《Purpose》包含3首新歌，總共15首的完整收錄，多重豐盛感的構成，相信能抓住歌迷們的心。

被譽為「相信而聽的太妍」的招牌情歌，主打歌〈想對我說〉（Dear me）是一首結合Acoustic原聲吉他和String旋律，再加上太妍感性歌聲的歌曲，在歌詞裡包含了更愛自己、更相信自己的正面訊息，獻給了許多人溫暖的安慰。

而新歌〈月蝕〉（My Tragedy）是Triphop類型的歌曲，以風琴的開始到Orvhestra的編曲加上具深度及淒涼的音樂和把離別後的傷心比喻成月蝕的歌詞非常相合。

最後，新收錄曲〈想你的時間〉是從Acoustic原聲吉他和長笛纖細的演奏像童話般的展開，讓太妍歌聲的情感更加深刻的情歌，後半部以隆重的Orchestra和electronic sound把感情線提高到極致，歌詞寫下了跟所愛之人經歷的平凡日常裡那些耀眼瞬間。

(中時 )