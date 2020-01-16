謝秉辛今天在田中分局安排下，在大廳寫春聯，吸引不少民眾在旁專心觀賞、等候索取。（謝瓊雲攝）

田中在地女青年書法家葉馨鎂（左二）連續十年獲邀在田中鎮許多公家機關單位揮毫送春聯，春節前夕最高紀錄跑攤跑十多場，可見手寫春聯仍廣受民眾喜愛。（謝瓊雲攝）

彰化縣田中警分局巡佐謝秉辛高二就開始寫書法、接觸水墨國畫等傳統藝術，基層警務工作忙碌仍勤練不輟；昨天田中分局在一樓大廳舉辦鼠年迎春贈春聯活動，由他獨挑大樑，與在地青年書法家葉馨鎂兩人攜手揮毫與民眾分享。

47歲的謝秉辛一頭栽入書藝世界，他說年少時好動靜不下來，寫字幫助修身養性，讓他成績漸有起色、順利考上警專；分發返鄉服務後，面對包山包海的繁瑣業務，寫字更是紓壓之道，再忙再累都會撥空練書法，讓心煩氣躁的情緒平靜下來，更能好好思考如何處理公事。

從警24年的他勤練書法，女兒也耳濡目染從小習字；過去曾任社大書法老師，曾獲全國公務員美術聯展賽佳作，1994年起更連續3年榮獲日本書藝院在東京美術館舉辦國際美術書法展賽大賞。

謝秉辛精通書法、國畫獲長官賞識，近年年年配合縣警局、分局活動揮毫送春聯，每逢重要日子，有送匾額、賀詞需求時，各方請求筆墨的邀約不斷，開啟從警後的斜槓人生。但基層警務工作太繁重，忙碌的他有時間寫春聯送人，自己卻沒空在家貼春聯，他笑稱明年退休後打算擺攤賣春聯賺外快、貼補家用。

連續十年獲邀在田中公部門機關寫春聯得葉馨鎂表示，市售春聯普遍，手寫春聯能依不同需求，客製化版面內容、字體等，更有溫度，仍廣受民眾喜愛，包括政令宣導標語、店家做生意攬客口號等，以毛筆字呈現，是截然不同的味道。

(中時 )