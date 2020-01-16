歷經27個競價日261回合，5G競標結果終於在今日（1/16）出爐。中華電信是唯一取得690MHz最大頻寬的業者，包含3.5GHz頻段90MHz及28GHz頻段600MHz頻寬，執照期限至民國129年12月31日止，成為未來二十年發展行動寬頻業務的重要資源。

中華電信董事長謝繼茂表示，「5G是影響未來十年電信事業競爭力的關鍵，中華電信本次取得之3.5GHz及28GHz皆為國際最主流的5G頻譜，未來將積極投入5G網路建設，並規劃於今年第三季開台提供服務，引領台灣進入5G新時代。」5G具有高速率、低時延、大連結的技術特性，中華電信也將藉此特性，全力發展人工智慧、大數據、資安等核心科技，並與國內產業夥伴建立生態圈。

國家通訊傳播委員會本次採「先標數量、再標位置」兩階段競價，中華電信也將參與第二階段的位置競價，取得合適的頻率位置，並積極辦理後續的法定申請程序，儘快取得特許執照並提供服務。

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(中時電子報)