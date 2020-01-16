楊丞琳新專輯《刪·拾 以後》，新歌〈不可惜〉MV由閨蜜陳妍希擔鋼女主角，還在看似日常的情節中挑戰層次分明的獨腳戲，甚至瑜伽、畫畫等才能全梭哈，楊丞琳笑說：「這次把妍希的長才用在MV，美貌演技之外，還有其他的才華，真的是把她利用到體無完膚。」
陳妍希表示起先看腳本時，沒想到會哭一整天，拍完後笑說：「慢慢的從自我療癒過程裡得到釋放，是一整個能量循環的感覺，很深刻！」並且很驚訝該曲讓人不自覺落淚，「很驚訝聽著這首歌的旋律，就很容易有情緒的張力跟表現。」
陳妍希已有5年不曾拍MV，這次為了好姐妹不僅一早5點就開工，還說：「真的很適合有一些情感經歷，又比較新時代的女性去聽。」楊丞琳則說一路走過來，覺得這首歌很適合陳妍希的心境，「已經成熟了，擁有自己的幸福。」MV於今天在官方YouTube頻道播出。
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(中時電子報)
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