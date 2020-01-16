日前在墨西哥發生一起黑幫尋仇案，老大歐提茲（José Antonio El Marro Yépez Ortiz）的姊妹卡雷姆（Karem Lizbeth Yépez Ortiz）在舉行婚禮時，突然有群幫派分子闖入教堂中，一陣亂槍掃射在場賓客，新郎被當成人質綁架，新娘則成了祭品，在眾人面前活活被射殺。

根據《太陽報》報導，幫派分子闖入婚宴後，開始掃射在場賓客，眾人嚇得四處奔逃，也有人持槍反擊，導致一名騎腳踏車路過的少年被流彈波及身亡。目擊者指出，兇嫌身穿防彈背心，上頭印有「賈利思科新世代幫」（Jalisco New Generation Cartel）的字樣，研判是敵對幫派來尋仇。

浪漫婚禮瞬間變成血腥槍殺現場。（示意圖／取自Unsplash）

「聖塔羅莎利馬幫」（Santa Rosa de Lima Cartel）於2017年成立，該幫老大是歐提茲，卡雷姆則掌管幫派財務，長年來與「賈利思科新世代幫」結有恩怨。警方尚未公布確切傷亡人數，目前掌握到的資訊，包括路人遭流彈波及身亡，新娘卡雷姆被當眾射殺，新郎則是遭到綁架，而歐提茲僥倖脫逃。

墨西哥當地黑道猖獗，經常有幫派械鬥的情況出現。這場血腥婚禮發生的前一天，有名暱稱為「卡翠娜骷髏頭」的21歲美艷黑道女幫主愛思葵薇兒（Maria Guadalupe Lopez

Esquivel），正因與警方激烈交火，導致她與黨羽在拉博坎達（La Bocanda）一同被殲滅。

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(中時電子報)