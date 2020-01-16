修杰楷第二年代言家扶基金會「打開家門 讓愛住進來」公益活動，為需要受幫助的兒童、少年短期照顧，邀請500戶家庭一起為愛接力。而他自己是兩個孩子咘咘、Bo妞的爸爸，因此對兒福議題相當關注，他談及兩姐妹近期開始會搶玩具，所以現在東西都會買一樣的兩份，如果姐妹起了爭執，他選擇講道理或罰站，但鬼靈精怪的咘咘總是會做怪表情逗笑他和老婆賈靜雯。

修杰楷。（圖／施岳呈攝）

他說，前兩天Bo妞才因為吵著要吃草莓優格被他處罰罰站，結果風颱尾掃到咘咘，修杰楷說：「她們有時候都會在旁邊幸災樂禍，所以我就乾脆抓過來一起講道理。」和孩子們說好以後不能用吵鬧的方式來要東西。

近期他在《天堂的微笑中》需要面對孕妻林予晞罹癌有不少哭戲，他說女兒們有次看到爸爸在哭一直問「為什麼」，怎麼都解釋不清楚，「其實她們很少看電視，之前偶爾看到我，還說不想看爸爸，應該比較想看佩佩豬或瑪莎與熊。」讓他笑著說以後要扮馬鈴薯哥哥或是白馬王子才行。

此外，修杰楷日前參加《型男大主廚》節目錄製中協力寄養家庭招募宣傳，希望讓社會大眾能看到兒少需求與寄養家庭招募資訊。修杰楷分享：「照顧服務是需要家人相互接力與支持的，自己養育子女的經驗也曾遇到許多問題，在家人的幫助下能夠慢慢克服。而寄養家庭接棒兒少在特殊時刻的照顧，更需要大家一起給力。」

第二年為家扶基金會代言，看到真實服務的故事更有感觸，他說:「相信只要把孩子當作家中一份子，服務就會順利很多。我也聽過寄養家庭分享後來分離放不下所培養的感情，但知道孩子能順利回到自己的家，就是服務最大的成就所在。」

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(中時電子報)