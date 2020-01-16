新黨不分區落選的前立委邱毅選後又在微博及臉書大發狂語，對兩岸關係歸納8個重點，其中有「大陸將領講的強硬，沒有實際行動，不但助長台獨氣熖，反而成為統派人士在台灣被迫害的理由」等暗示武力威脅台灣言論；大選已結束，兩岸期昐和平之際，網友不免撻伐「你沒挑起兩岸戰火好像他X的很不甘心，到底是什麼狗屁心態！」

邱毅在臉書上發表「兩岸關係走到如此不堪地步，誰該負起責任呢？」，其中包括有：馬英九未利用其執政八年撥亂返正、國民黨放棄對「九二共識」的堅持，全面走向「獨台化」、大陸的將領講得越強硬，但因沒有實際行動，被譏為大喊「狼來了」的紙老虎，不但助長台獨氣熖，反而成為統派人士在台灣被迫害的理由等等。邱毅對國民黨及大陸渉台部門大加批判，意指因為過於軟弱才造成現在的局面，甚至有鼓吹武統的暗示。

對邱毅的言論，台灣網友一般咸認在選後兩岸正尋求和平解決之際，邱毅的言論實在難以忍受，有網友表示，「既然（邱毅）都已嗆明台灣的政治不能再碰，又何必對台灣的政治說三道四，你應該去碰中南海的政治，笑你沒本事混出個中國政協」、「老話一句，邱先生可以吃裡扒外，但要小心觸法」、「所以你健保卡到底剪掉沒？」

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(中時電子報)