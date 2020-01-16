2020總統大選落幕，高雄市長韓國瑜面臨罷免案，宅神朱學恒卻認為，把韓國瑜留在高雄市長這個位置，反而對民進黨最好。

朱學恒在臉書事先聲明，把韓留在高雄市這個論點，他是在一個綠粉的臉書上先看到的，網友不要以為他在帶風向想救韓，因韓國瑜被罷免是個必然，根據TVBS最新民調，高雄逾5成民眾支持罷免，其中20到29歲年輕人甚至高達7成。但政治黑暗的地方就在於，既然面對必然，就應該從中間榨出最高的價值來。

朱學恒指出，罷免投票的時間最快在5月，慢一點在7月，6月太多人期末考試打工等等，對年輕人不方便。所以在這個合理的罷免區間，蔡英文總統已經520再度宣誓連任，根據過往經驗，民調支持度達到最高之後只有往下走的可能，不管做再好都一樣。而同一時間，國民黨多半隨便選一個黨主席或還在鬥爭。

朱學恒認為，簡單來說，對民進黨來說，最佳解是把韓國瑜留在高雄市長的位置，對國民黨而言，最佳解是韓國瑜被下台。大家一定覺得很奇怪，民進黨不是應該千方百計要拔韓嗎？國民黨不是應該全力救韓嗎？

朱學恒點出，為何要把韓國瑜留在高雄市？若韓仍常常出包，對民調正要往下走、完全執政的民進黨，正是百年難得一見的好配角，幹嘛讓他這麼早下台，好好採收他每次的失言、每次的耍寶；否則萬一媒體沒笑話看了，開始看蔡政府笑話或新潮流的笑話怎麼辦？因此最好讓韓國瑜一路撐到2022。而對國民黨而言，他們則需要一個烈士、需要一個受害者，需要一個讓黨團結起來的動力。

(中時電子報)