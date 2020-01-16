「台中國家歌劇院不只是藝術展館！」歌劇院藝術總監邱瑗16日表示，為帶動中台灣藝術教育及藝文產業，去年3月成立「藝術教育部門」啟動「NTT+」，推動知識學習、體驗探索、專業培訓及藝術家陪伴等4個面向的14項計畫，活動總場次已超過200場，累計7萬人次參加，將歌劇院打造成「中台灣表演藝術教室」。

邱瑗指出，台中國家歌劇院在2019年啟動「NTT+」，提供民眾、表演藝術工作者、師生、弱勢等民眾多元參與的機會，體驗活動、課程、展演、工作坊及國際交流，逐步讓藝術與人文教育在地扎根。

台中國家歌劇院「NTT+」推動「後青年工作坊」、「NTT+不藏私講堂」、「玩劇場‧青少年創意工坊」、「開場計畫」、「藝起進劇場」等14項計畫，總場次超過200場，累計7萬人次參加。2020年將持續辦理，提升活動內容回饋忠實觀眾，並即將推出新型態「LAB X 青年藝術行動家」與「藝術進校」，成為青年最佳藝術夥伴。

值得一提的是「後青年工作坊」，為45歲以上民眾，規劃「歌仔戲」、「音樂劇」及「身體律動」等課程，邀請藝術家到場授課及體驗，大受好評，今年的「歌仔戲」首波開放報名，不少人凌晨守在電腦前搶報名，熱情完全不輸年輕人搶演唱會門票。

(中時 )