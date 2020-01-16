載過嘉義政壇多位大咖的縣政府司機陳金煉（右）被喻為嘉縣最強司機，女兒（左）是馬拉松選手，體力也被誇很強。（呂妍庭攝）

載過立委陳明文、前嘉義縣長張花冠、前立委曾振農等嘉義政壇大咖，被喻為嘉縣最強司機的陳金煉15日從縣政府退休，開車開了30多年，陳金煉看盡政治操弄的算計和種種不為人知的政壇內幕，但富有職業道德的他，靠著守口如瓶和穩重處事，贏得多位重量級老闆信賴。

陳金煉1988年進台灣涼椅擔任專門載員工上下班的司機，3年後被長官調派去載董事長曾振農時，因自認庄腳囝仔不足負重任一度想婉拒，經不起長官拜託勉強「試駕」，結果曾振農身家調查，知道他高中念台中二中，因經濟因素大學未再升學，本身還是柔道黑道三段，馬上指定陳金煉當他和張花冠的御用司機，一載就是10多年。

陳金煉回憶，曾振農生前為人海派，又愛買名車，讓他有機會開賓士、萊斯萊斯、道奇、瑪沙拉蒂等名車，還因曾振農的慷慨出借車子當禮車，讓他載了至少百對以上的新人，包括台中市長盧秀燕婚禮時的禮車都是他開的。也因為進縣府前在台灣涼椅工作的經歷，包括前縣長李雅景、陳適庸、立委翁重鈞等人都坐過陳金煉的車。

陳金煉說，曾振農與陳明文所掌林派頻繁接觸後，因常常順便載陳明文跑攤，兩人才認識，沒想到意外獲得陳明文賞識，台灣涼椅倒閉後，他轉到嘉華中學開校車，陳明文一選上縣長，馬上派人來找他，商請他進縣府當司機，專門幫縣長開車，直到陳明文卸任，兩人朝夕相處的關係才中斷，不過陳金煉與陳明文關係依舊友好，連陳明文日前選舉時，也拜託他抽空代班開車，兩人交情可見一斑。

陳金煉笑說，陳明文很信任他，幾乎只坐他開的車，所以陳明文縣長任內，他常常操到三更半夜，除非家裡有事才請假，連放假都是陳明文出國才敢放假偷閒幾天，陳明文卸任後，他載了張花冠1年，直到林美珠副縣長走馬上任，為幫助林美珠早點熟悉嘉義的人事物，張花冠派他去載林美珠，之後才變成副縣長專責司機。

陳金煉信神，開車出任務，一定求神明保佑平安，在縣府開車18年未曾發生車，回憶有一回載曾振農北上立法院開會，他一度飆到250公里高速，幸好他開車專注，總能安全抵達目的地，強調自己從來沒有開車開到打瞌睡，反而因常常開快車，精神很集中。

富有職業道德的陳金煉不曾批評任何一位老闆，就連之前「花文鬥」正在烽頭上，很多人都想從他口中撈些話，陳金煉一律笑笑回答「兩個都是老闆，不方便多說」，開了一輩子的車，看盡嘉義政壇數十年來的變化，陳金煉說退休後想務農，讓自己放慢腳步，享受含飴弄孫的生活。

(中時 )