交通部昨（15）日傍晚收到捷運環狀線營前6項須改善的報告，部長林佳龍今天下午主持完部務會報後，就立即批准捷運環狀線營運前的改善報告，同時也回函台北市政府，核准環狀線營運，通車時間由台北市政府、新北市政府共同決定。

根據《中央社》報導，新北市政府捷運局長李政安表示，環狀線19日起開放試乘。

新北市長侯友宜則表示，最快19日就會開始辦試乘，試乘時間從早上10點到下午4點。

(中時電子報)