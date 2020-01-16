交通部批准！新北環狀線19日起免費試乘 17:352020/01/16 中時電子報 杜欣穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 捷運環狀線來了，交通部1/16核准營運。（本報資料照 趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部昨（15）日傍晚收到捷運環狀線營前6項須改善的報告，部長林佳龍今天下午主持完部務會報後，就立即批准捷運環狀線營運前的改善報告，同時也回函台北市政府，核准環狀線營運，通車時間由台北市政府、新北市政府共同決定。 根據《中央社》報導，新北市政府捷運局長李政安表示，環狀線19日起開放試乘。 新北市長侯友宜則表示，最快19日就會開始辦試乘，試乘時間從早上10點到下午4點。 (中時電子報) #交通部 #營運 #環狀線 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北環狀線本周報請交通部核定 農曆年前可通車 16:072020/01/13 生活 新北環狀線 農曆年前可通車 04:102020/01/14 地方新聞 外送平台變相砍薪？共享經濟協會介入了解 14:542020/01/14 財經 《產業》電動機車補助新制上路，業者看好換車潮 16:312020/01/14 財經 賴香伶點名這部會首長應調整 呼籲內閣改組別派系分贓 17:292020/01/14 政治 酒精零容忍 交部籲小心隔夜醉 04:102020/01/15 投資理財 2020年上海將建成「5大中心」 21:442020/01/15 財經 捷運環狀線來了！交通部：1／16核准營運 23:532020/01/15 生活 新北環狀線最快19日免費試乘 農曆年後通車 12:372020/01/16 生活 春節輸運將啟動 蘇貞昌提醒2易塞車高風險區 14:042020/01/16 政治 生活熱門新聞 升級冷氣團！年前這兩天最冷11°C - 生活 韩国瑜不喝酒睡不着？专家一句话打脸 - 生活 洪鴻鈞遺像迎回金門 殞落英靈安息故里 - 生活 捷運環狀線來了！交通部：1／16核准營運 - 生活 喝咖啡益處多 醫：加這2物效果更好 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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