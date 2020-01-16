麥寮鄉「春節地方產業活化系列」活動記者會，邀民眾見證麥寮的成長。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉公所與台塑企業合作，大年初一到初三規畫「春節地方產業活化系列」活動，16日舉辦記者會，準備特色小吃讓民眾先嘗為快，並邀全國民眾來麥寮鄉走春，除可品嘗在地農漁特產，還能一睹產值高達上兆元的台塑六輕廠區。

「春節地方產業活化系列」活動記者會由麥寮鄉長蔡長昆、雲林縣議員許留賓、地方信仰中心拱範宮主委張克中等人共同主持，除介紹活動5大主題，現場並準備地方小吃「鱷魚餐包」、外銷日本的美生菜讓民眾免費試吃。

蔡長昆表示，今年活動場地包括興華社區玉安宮前廣場、生菜物語館及生菜故事館、海豐社區體驗農場、新吉社區金木園區、噢麥樂OhMyLove貨櫃市集，民眾可在生菜物語館旁農地免費採摘美生菜、海豐社區體驗農場摸蛤仔。

新吉社區金木園區還有「鱷魚餐包」手作體驗，「鱷魚餐包」是用麵粉皮包花生粉的在地特色小點心，因外表類似鱷魚皮紋而得名；拱範宮則推出「點亮麥寮老街再現」活動，可將自己彩繪的花燈懸掛在拱範宮前中正路，重現老街風華。

麥寮鄉公所指出，麥寮鄉早年人口數不到3萬，1994年台塑六輕設廠後人口不斷增加，去年增至4萬6000餘人，成為雲林縣第3大鄉鎮，僅次於斗六市與虎尾鎮，鄉內的六輕工業區產值達上兆元，廠區阿媽公園對外開放，歡迎全國民眾來走春，一起見證麥寮鄉的成長。

(中時 )