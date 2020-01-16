下午新書發表會冠蓋雲集，前行政院副院長邱正雄、前國安會秘書長高華柱、前法務部長王清峰、前經濟部長尹啟銘等政壇要角都現身力挺。（趙婉淳攝）

鑄劍大師陳世聰還特地贈劍給劉兆玄，兩人合影後，劉現場展示「寶劍出鞘」。（趙婉淳攝）

筆名為「上官鼎」的前行政院長劉兆玄自卸下閣揆身分後筆耕不輟，今天下午舉行《妖刀與天劍》新書發表會，此書囊括歷史、武俠、商鬥題材，以「背叛」為主軸，由企業家鍾正華為了生意循線找出刀與劍的歷史淵源，連結到明末鐵匠翁昱皇與鄭成功的虛實交錯故事。作家蔡詩萍以「北地忍不住的春天探頭探腦」讚許院長細膩刻劃男女微妙情愫變化。

下午新書發表會冠蓋雲集，前行政院副院長邱正雄、前國安會秘書長高華柱、前法務部長王清峰、前經濟部長尹啟銘等政壇要角都現身力挺，鑄劍大師陳世聰還特地贈劍給劉兆玄，兩人合影後，劉現場展示「寶劍出鞘」。

作家蔡詩萍讚許劉兆玄對男女情愫微妙捕捉愈來愈精準，推敲是院長人生中「北地忍不住的春天在探頭探腦」，此話一出，引起與會者哄堂大笑。

劉兆玄吐露此書的靈感來源一開始很無厘頭，有次去台南看延平郡王祠，望著鄭成功雕像，雖充滿威嚴、莊重，但看上去又帶點愁苦，於是開始思索一生被很多人背叛的鄭成功，悲劇英雄的緣由，靈感一來慢慢寫下片段故事，之後再穿插歷史虛實交錯，賦予故事意義。

劉兆玄表示，背叛反映了人性的缺失與人際的衝突，嚴重的話甚至會影響到國家興衰而改變歷史發展，不論從文學或戲劇角度，背叛都是一個迷人的題材。

《妖刀與天劍》以日本傳說名刀「村正妖刀」為主軸，加入明末鐵匠翁昱皇、也是鄭成功的外公所煉成的「天劍」，串聯鄭成功家族與世代的恩怨糾葛。全書包含三個背叛故事，依序主角為翁昱皇、鄭成功、現代商場企業家鍾正華。

小說以現代商場故事作為開頭，讓「東西文華貿易公司」董事長鍾正華率先登場，透過出土的刀劍考古和歷史解謎，以及文物拍賣情節，循線發展出跨越古今的故事。

劉兆玄說，此書撰寫到尾聲時，他想起小時候經常聽到母親自稱是鄭成功的後代，因此他開始調查鄭氏與鍾氏的家譜，發現鄭成功為躲避清兵追殺，逃到湖南衡陽後改姓鍾，確認母親鍾畹芳果真是後來改名為鍾守光的鄭成功四叔鄭鴻逵的後裔。

(中時 )