黨產會2016年8月緊急凍結國民黨的永豐銀行帳戶、台銀本票8億餘元，國民黨申請撥用又遭拒，提出行政訴訟請求撤銷黨產會處分；案經台北高等行政法院審理3年多，今天宣判國民黨敗訴，國民黨今天下午聲明表達遺憾，表示將上訴最高行政法院，以維權益。

國民黨指出，黨產會105年9月20日第一次凍結國民黨永豐銀行帳戶存款，及命台灣銀行本行支票禁止兌現，曾經台北高等行政法院在同年 11月4日判決停止執行。

但黨產會隨即在同年11月7日召集臨時委員會，在未經調查並罔顧國民黨係將其中在105年8月31日兌現支票5200萬元，全數作為105年8月份全體員工薪資的事實，而且永豐銀行帳戶中有國黨黨105年1月至9月20日黨費收入2億2284萬5877元，就以有脫產疑慮，執意作成相同處分，凍結永豐銀行帳戶存款及台灣銀行本行支票，此後黨產會就實質管理該帳戶金額以及支票支用方式，共計8億3220萬元。

國民黨進一步指出，黨產會又在105年11月7日上午8點30分召開臨時委員會，會議在當天上午9點9分結束，但凍結處分的書面文件竟然在 8點50分就已經傳真送達台灣銀行及永豐銀行，當時黨產會的會議尚未結束，國民黨要調查該次會議是否在足額委員出席下作成決議，黨產會卻稱已無會議錄音。

國民黨表示，行政法院做為法律的守護者，應正視行政機關法制崩壞的情形，發揮撥亂反正的責任，國民黨深信法治是民主國家不可缺少的要素，為維持正常法治國家的運作，將向最高行政法院提出上訴，以維綱紀。

(中時 )