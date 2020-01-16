縣長林明溱（左）頒發感謝狀予雕塑藝術家陳培澤（右）。（南投縣政府提供／張晉銘南投傳真）

南投雕塑大展緊鄰南投燈會展區，歡迎全國民眾利用春節假期來到南投展開一場藝文知性與璀璨燈會之旅。（南投縣政府提供／張晉銘南投傳真）

為延續發展南投縣文化特色，培養民眾藝文素養，文化局於2020南投燈會期間在南投縣會展中心舉辦「雕藝塑型-南投雕塑大展」活動，並於16日舉辦「開幕茶會」，邀請多位藝術家共同慶祝開展，歡迎全國民眾利用春節假期來到南投展開一場藝文知性與璀璨燈會之旅。

文化局指出，本次展覽力邀縣內家王英信、王松冠、陳培澤、林清河、林國隆、石振雄、白滄沂、林善述、張舒嵎與許慶福等30餘位知名雕塑藝術家共同展覽，展期與南投燈會共同辦理，從1月15日至2月9日，共計26天，免費參觀，是民眾春遊的最佳選擇。

南投縣長林明溱指出，這次正好是由展覽跨出第一次，透過全縣的藝術創作來帶動觀光發展的政策主軸，希望未來在九九峰園區創造吸睛新亮點。

南投雕塑大展以「富藝山林」、「塑溪相伴」為二大策展主題，作為自然的呼喚，展現不同生態與生命力；並以創作聚落及流經區域來規劃展區作品，邀請各媒材創作藝術家與南投新銳創作家共同聯展，展出超過百件藝術作品。

展覽入口意象是由18組竹藝裝置組合而成的藝術魔方帶領民眾進入，展區規劃多元型態的藝術體驗活動，舉凡動態實境區、VR實境體驗、工藝文創市集及工藝師創作展演等精彩活動，希望藉由「共構共融」的概念，進而提升文化創意，培養藝術愛好族群，以及促進文化觀光和產業繁榮。

(中時 )