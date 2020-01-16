「花在彰化」是彰化縣「走春」第一品牌，今年端出諸多特色，營造白天賞花、夜賞水舞燈光秀，溪州公園溪宮還設計「台灣仙肉展」和「療育花悅館」。（吳敏菁攝）

「花在彰化」是彰化縣「走春」第一品牌，今年端出諸多特色，營造白天賞花、夜賞水舞燈光秀，溪州公園溪宮還設計「台灣仙肉展」和「療育花悅館」。（吳敏菁攝）

「花在彰化」被交通部名列為春節十大景點，更是彰化縣「走春」第一品牌，今年更端出了諸多特色，營造白天賞花、夜間賞花燈，南、北燈會和大佛「彰化月影燈季」相呼應，小仙肉也來囉！ 「台灣仙肉展」和「療育花悅館」，雙主題館帶來耳目一新的感受。

彰化縣長王惠美表示，彰化是花卉及盆栽重要產地，如何讓產業發揮、行銷重要，花在彰化持續至今14年，是縣府團隊和各農會努力的成果。今年特別不一樣，設計南北雙燈區，除了白天來溪州公園賞花，晚上也有水舞燈光的布置，八卦山大佛及天空步道也有將近2公里長的燈飾，一直亮到農曆1月16日。

彰化四種顏色花椰菜，美得可以當捧花。（吳敏菁攝）

王惠美說，現代人壓力大，這次更在溪州公園規劃「療育花悅館」，讓大家看的到、聞的到、嘗的到、摸的到，用花草來放鬆療癒自己，另外還有規劃一個「小仙肉」展，順便可以帶一些多肉植物放辦公室擺放。為了擴大大家的參與，打卡區有摸彩，去年轟動的銅梁火龍今年也將再次蒞臨表演。

農糧署中區分署長楊宏瑛指出，縣府創意無窮還規劃植物療育，在國外這樣體驗是很昂貴的，而縣府讓民眾都可體驗並逐步帶入一般大眾生活中。溪州鄉長江淑芬也表示，今年以「療育」為主題，讓全國人民看到不一樣的彰化縣。

「2020花在彰化」與「彰化月影燈季」創造一加一大於二，「療育花悅館」兼具視聽嗅味觸五感的花卉蔬果主題館，館前的網美花牆拍照打卡可抽大獎，每日更加碼贈送200張農特產折價券，希「台灣仙肉展」每日舉辦親子DIY活動及多肉文創商品展售，園區內更處處花田景觀、苗圃花毯、可食地景、花車歡樂遊行，還有食農教育DIY活動、親子市集、可愛動物區、特色美食區等，夜間的水舞秀及互動花燈，縣府也安排接駁車，詳情可上網。

「花在彰化」是彰化縣「走春」第一品牌，今年端出諸多特色，營造白天賞花、夜賞水舞燈光秀，溪州公園溪宮還設計「台灣仙肉展」和「療育花悅館」。（吳敏菁攝）

(中時 )