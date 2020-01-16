高雄市教育局長吳榕峯承諾為偏鄉教師做飯，趁著農曆春節即將到來，今天傍晚前往六龜國小為長期住宿的15位教師親自下廚，趕在歲末學期結束時，實現用在地食材入菜做飯，以溫馨的餐會感謝離鄉背井老師們一年來的辛勞。

吳榕峯去年1月間上任之初，曾在六龜高中夜宿後，陸陸續續拜訪許多偏鄉學校，深知偏鄉小校經營困難，許多教師駐留偏鄉不易，形成另一種漂泊的心態。

理解優質師資無法久留，造成學童的心理失落與學習斷層，吳榕峯特別關注偏鄉教師的食宿，當時到訪六龜國小時，曾與教師互動時約定，要為長期住宿的15位教師親自下廚準備一頓豐盛的晚餐。

吳榕峯親赴六龜國小，利用當地農產及有機蔬果，料理出招牌滷豬腳、六龜黑豬肉香腸、快炒鳳螺、酥炸白帶魚、絲瓜蛤蜊、炒芹菜透抽、有機老菜脯湯香菇雞湯，及其親自栽種的九層塔煎蛋。

吳榕峯說，特別利用歲末，趕到六龜國小實踐下廚承諾，實踐當初為學校宿舍增置餐桌椅時的承諾，帶著滿滿的誠意與豐盛的饗宴，親自下廚和老師共同享用，感謝教師們一年來的辛勞及對偏鄉教育的奉獻。

(中時 )