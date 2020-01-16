台中市政府16日舉行道路交通安全督導會議，除由建設局報告道路燙平成效已達155公里，超過台北到苗栗距離；市府也提出 813路公車行駛路線調整、3處區間測速實施及地下道填平開工等項目。副市長陳子敬說，今年市府針對「燙平專案」增加獨立燙平專案預算3億元，有助建設局推動工程的範圍與效能，提升台中的路況品質。

交通局長葉昭甫表示，813路公車是山、海線轉換的重要大眾運輸工具，為讓民眾通勤更便利，市府調整行經大甲、外埔及后里的 813路公車，從原本的大甲車站至文武公園路線，改為行駛內東路及甲后路一段，文武公園站的首班車也提早至上午5時20分發車；后里東站的末班車則延至22時55分，自今年1月7日起施行。

市府警察局表示，因港區以大貨車居多，交通事故頻仍，自1月15日起，台中啟用 3處區間測速，包括「沙鹿區向上路6段下坡路段」、「台61線西濱快速道路北上157.8至151.6公里處」及「台61線西濱快速道路南下148.1至156.4公里處」，期盼藉由區間測速，敦促駕駛人依速限行駛，提升交通安全。

建設局表示，「大智路貫通計畫」預計在今年8月底完工，此外，台中鐵路高架化後，108年底啟動圓環北路、太原路、建成路、國光路及五權路等5處地下道填平工程。「燙平專案」，截至今年1月3日已完成320條主要道路，累計改善長度為155公里。

除主要道路外，另完成162條鄰里巷道，累計完成長度31.22公里，人行道改善長度達15.072公里。至於統挖全車道修復面積，完成42.3萬平方公尺，總路修復長度約達120公里(以車道寬3.5M計算)。

建設局強調，「燙平專案」目前已在市區、山、海線，及屯區的部分路段。市區完成西區向上路一段、南屯區黎明路、北屯區中清路等路段；山線完成大雅區科雅路、后里區安眉路、豐原區北陽二街等道路；海線完成大甲區黎明路、清水區五權南路、梧棲區八德路等路；屯區完成太平區環中東路、大里區益民路二段等。

(中時 )