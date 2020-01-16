對於 iPhone、iPad 用戶來說，AirDrop 分享功能可說是長久以來的最愛功能之一。這項功能的技術不難，但是過去因為 iOS 是屬於封閉性系統，加上蘋果(Apple Inc.)自主掌管系統開發與相關 App 生態系，這項便利的功能可說果粉專屬的福利，在 Android 陣營(跨品牌之間)難以體驗(必須要額外下載 App 才能辦到)。外媒報導，已經在自研晶片、收緊 Android 系統生態、針對 Pixel 系列手機定期更新新功能等領域效法蘋果的 Google，似乎也打算開發專屬 Android 平台的 AirDrop 功能，且根據相關證據，開發工作已在進行中！

AirDrop 是一項專屬蘋果生態的分享功能，可讓 iOS 設備之間，也可讓 iOS 設備與 Mac 之間互傳檔案，支援照片、影片、連結(Links)、檔案等格式的分享，傳輸方法便利又快速。先前 Google 曾經有研發過可在 Android 設備間實現快速透過 Wi-Fi 傳輸的方法，是利用 File Go 這個 App 來完成，但因為並非系統內建功能(AirDrop 是蘋果設備內建功能)，體驗上仍舊無法趕上 AirDrop 。

2019 年 7 月有開發者發現 Google 正在開發名為 Fast Share 的文件分享機制，來取代現有的 Android Beam。根據 XDA 論壇最新挖掘 APK (Android App 安裝檔)之後發現，Fast Share 功能已被更名為 Nearby Sharing，運作原理跟 AirDrop 很類似，先藉由藍牙配對，再透過建立 Wi-Fi 私密無線區域網來傳輸檔案，幾乎等於是 Android 版本的 AirDrop。根據截圖，打開 Nearby Sharing 功能後，可以看見鄰近支援這項功能的設備，點選分享對象之後即可快速傳輸檔案給對方。

外媒發現 Google 正在開發類似 AirDrop 的功能，名為 Nearby Sharing。(摘自XDA developer)

為了擁有類似 AirDrop 的手機間檔案快傳功能，先前小米、OPPO以及vivo也結盟打造了互傳聯盟，讓這三個品牌的 Android 手機之間可以跨品牌快速分享檔案，支援快速配對、不耗流量的分享，手機在離線狀態下也可支援。就此可以明顯看出，跨手機之間的快速檔案傳輸是不少用戶實際上的使用需求。而若 Google 將 Nearby Sharing 功能內建在下一代 Android 當中(預計是 Android 11)，對於 Android 品牌手機之間快速分享檔案，將是一大利器(不過若是 iOS 與 Android 手機之間要互傳檔案，目前還是必須要透過第三方 App 才能完成，程序較為繁複)。

不過，上述的發現並沒有提及 Nearby Sharing 是否有設定分享權限的功能。蘋果生態系的 AirDrop 功能，可以選擇三種狀態，分別是關閉、只限聯絡人或是所有人(非聯絡人也可快速分享)。但即便有這樣的權限設定，仍會出現偶有惡意人士試圖透過不設權限(所有人)的 AirDrop 傳送的功能，傳送騷擾圖片的案例。在 Android 手機普及率更高的前提下，如何遏止這類事件發生，也是 Google 應該先行考量的開發重點。

(中時電子報)