國民黨敗選後，黨內青壯派成立「＋1」平台推動改革，請辭國民黨文傳會義務副主委、加入＋1的台北市議員王鴻薇，今天在臉書發文，指昨天中常會「竟然推派一位以兩岸經商為重的中常委（林榮德）來做關鍵時刻的代理主席」並稱「我失望了！」對此，國民黨副發言人洪于茜回應，這是中常委們的一致共識。

洪于茜說，由於昨天一級主管都隨主席總辭案總辭，並無副主席可依黨章規定代理主席。因此，昨天中常委們決定回歸人民團體法，由現場過半的20位常委共同推派代理黨主席，人數已達議事規定人數，且經由在場20位中常委以不參與下屆中常委及黨主席補選等四個前提下，共同推舉林榮德擔任代理主席，至3月7日完成新任主席補選，這是中常委們一致的共識；而總辭案中為求黨務順利運作，也通過由政策會執行長曾銘宗代理秘書長。無論代理主席或代理秘書長，都符合黨章以及人團法規範。

(中時 )