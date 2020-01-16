台南市殯儀館內的永安堂30年來累積燃香造成室內牆壁髒汙，環境髒亂不堪，不時引來老鼠啃食祭品、野貓跳棺材，成為喪家治喪大忌，經過台南市民政局修繕翻新，16日全新啟用，明亮乾淨的內裝提供喪家方便使用。

台南市立殯儀館內有兩處喪家使用的治喪空間，分別是和平堂與永安堂，使用30年的永安堂髒汙不堪，因為沒有密閉空間與空調，過去一直是喪家選擇停棺時，能避就避的使用空間。

翻修前的永安堂不僅光線陰暗，因為門窗破洞百出，引來老鼠趁機進入啃食祭品，順勢引來野貓捕捉老鼠，在棺材上跳上跳下，多次驚擾喪家。

經過500萬經費整修，永安堂16日全新啟用，牆壁全新粉刷、作起隔間、改善門窗，解決貓鼠橫行問題，加入空調，讓使用的家屬不在悶熱環境中治喪，過程更方便。

台南市長黃偉哲表示，台南市立殯儀館內的永安堂長期給人擁擠、陰暗的觀感，孳生貓鼠，在改善整修後，可提高服務品質，治喪家屬不會因為環境因素感到心情更沮喪。

(中時 )