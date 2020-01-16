年度限定必拍美景太保市花海節將於19日熱鬧登場，目前25公頃有機米專區種植的波斯菊、百日草、向日葵等花卉已滿開6、7成，農曆過年期間將是花況最美階段。（呂妍庭攝）

年度限定必拍美景太保市花海節將於19日熱鬧登場，目前25公頃有機米專區種植的波斯菊、百日草、向日葵等花卉已滿開6、7成。（翻攝照片／呂妍庭嘉義傳真）

太保市花海節分3大主題區，搭配富有農村意象的裝置藝術和稻草童玩區，讓花海不只是花海。（呂妍庭攝）

立委蔡易餘等人試吃紫米芋頭冰淇淋，直誇好吃。（呂妍庭攝）

太保市長黃榮利等人試吃紫米芋頭冰淇淋，直誇好吃。（呂妍庭攝）

太保農會總幹事黃麗貞大力推銷農會新產品。（呂妍庭攝）

年度限定嘉義縣太保市花海節將於19日至29日熱鬧登場，目前25公頃的有機米專區種職的波斯菊、百日草、向日葵等花卉已滿開六、七成，現場除了裝置藝術外，還規畫稻草童玩區，太保市農會也搭配花海節，同步推出新上市的「溫室果優冰淇淋」，包括以新品種台農81號的米做出來的米冰棒、紫米芋頭冰淇淋等，將在花海節開幕19日當天讓民眾採買、嘗鮮，不過花期只有11天，想看美景得把握時機。

太保市花海節邁入第5年，今年公所和農會同樣在有機米專區規畫出「彩紅花道」、「太陽花海」和「綜合花海」3大主題花區，搭配富有農村意象的裝置藝術和稻草童玩區，以及設置各類相框供民眾拍照打卡的熱點區，讓花海變成好玩又新奇的遊樂園。

太保市長黃榮利說，今年社區裝置藝術有歐洲農村風車、兒時記趣、養鴨人農村樂等，把傳統農村景象縮影在其中，且19日開幕和29日閉幕當天，還有幸福加碼打卡送好禮活動，以及親子DIY，像是花海公仔彩繪、開運鼠燈籠DIY等，讓大人小孩玩得開心。

配合花海節宣傳，太保市農會也搶先公開新產品「溫室果優冰淇淋」，太保農會總幹事黃麗貞說，經過1年多的努力，農會與廠商開發出洋香瓜、紫米芋頭冰淇淋、米冰棒和洋香瓜酵素，將在花海節開幕當天正式問市，另為讓大家嘗嘗這片

花海所種植的新品種稻米「台農81號」，19日開幕當天特別請傳統爆米花師傅現場爆米香給民眾吃，歡迎民眾到太保逛花海、吃特色美食。

(中時 )