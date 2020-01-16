位在大安區臥龍街全家福社區，16日才正式動工拆除。（台北市工務局提供／游念育台北傳真）

台北市政府為加速都更，2015年推動「都更快軌168」，協助海砂屋都更，位在大安區臥龍街全家福社區，雖在2015年被建管處列管為高氯離子混凝土建築物，但因同意比例門檻未達標準，長期飽受無預警天花板崩塌的安全擔憂，直到2019年同意比例達到90％並由審議委員會修正通過，16日才正式拆除，成為「都更快軌168」推動4年來的首例。

「全家福社區」海砂屋歷經卡關10年，終於在16日動工拆除，許多住戶雖不捨卻也相當喜悅，主委林同聲致詞時難掩激動說，全家福社區一路走來十分艱辛，多數人不諒解重建後無法達到「一坪換一坪」，紛紛拒絕，要感謝熱心的居民幫忙溝通後，才能順利圓滿，盼其他社區的海砂屋也能得到改善，現場住戶也都相當開心，希望能早日回到家園。

全家福社區住戶李媽媽開心的說，今後不用再冒著生命危險，擔心房屋隨時崩塌，看到房子拆除的那一刻相當感動，老家重建真的花費很多的心血相當不容易。

都發局長黃景茂表示，全家福社區是「168專案」的第一件都更案，社區重建後，將改建23樓高、地下4層的大樓，總戶數為130戶，預計3年後完工，未來市府也會主動協助海砂屋都更，若所有權人同意比率達90％以上且無爭議，則可循「168專案」或優先排會審議方式加速，有爭議或整合問題的案件，則會以公辦協調機制、專案研議輔導機制等機制，全面協助海砂屋更新。

(中時 )