農曆春節即將到來，為了提供縣民致贈親友最佳伴手禮選擇，新竹縣政府產業發展處推出「2020新竹良品─縣上好禮」型錄，蒐集13鄉鎮的特色伴手禮物，型錄並可提供民眾線上瀏覽，期望能推廣縣內優良產品，讓更多人知道新竹縣之美。

產業發展處長陳偉志表示，「2020新竹良品-縣上好禮」透過徵件方式，由徵件小組嚴格審核通過，產品類別包含食品、非食品類如面膜、洗手皂等，各類產品均須附上2年內檢驗合格證明，替縣民把關商品的安全性。陳偉志也表示，型錄也可在同名的臉書粉絲專頁查詢，方便民眾收看。

「2020新竹良品─縣上好禮」型錄共分為6大類別，包含「新」風味、「竹」好茶、「縣」心意、「出」煮藝、「良」農產、「品」甜點等，「新」風味包含獨屬新竹縣新技術研發、在地獨創的食材；「竹」好茶則以在地茶區生產的茶品為主。

「縣」心意則為竹縣生產的文創商品，包含生活用品、美容醫學、家飾等，類型多元；「出」煮藝則是各式調味品；「良」農產則以農特產品為主；「品」甜點則是以在地食材創造的各式點心。

縣長楊文科表示，特色伴手禮不僅春節可採購，包含生日、送給造訪賓客或親友均很合適。型錄收錄店家也十分多元，有香菇貢丸、各式茶禮盒、玩印工作室推出的紅包袋、東方美人橘餅等，展現新竹縣豐富多元的特色。

(中時 )