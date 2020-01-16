為讓獨居長者感受到社會溫馨，士林區健康服務中心特別在16日舉辦圍爐活動。（士林區健康服務中心提供／游念育台北傳真）

農曆春節將至，圍爐的時刻即將到來，台北市士林區健康服務中心、北市士林健康促進協會、士林區公所及市立聯合醫院陽明院區，為讓獨居長者感受到社會溫馨，特別在16日舉辦圍爐活動，由士林健康促進協會結合38個在地企業、團體及個人，發起捐贈活動，共同投入關懷獨居長者行列。

士林區健康服務中心主任呂秀蓉指出，在歲末年終，特別透過圍爐，盼能讓長者感受到陪伴的喜悅和社會的溫暖，且今年首度邀請社區大學眼科合作，提供長者視力檢查及老花眼鏡免費配鏡，為長者的健康一起努力。

呂秀蓉說，本次活動共邀請290多位獨居長者，最年長者為99歲，除圍爐外，當地企業、學生也特別擔任一日志工，幫長者義剪及健康篩檢、血壓量測，同時也邀請戴世然、黃金蓮等資深藝人，演唱懷舊歌曲，以實際行動來關懷獨居長者，讓長者感受到社會溫暖並過個溫馨好年。

呂秀蓉表示，參與圍爐活動的78歲張連奶奶，罹患高血壓、心臟病，且因脊椎滑脫手術後造成行動不便，健康服務中心長期協助居家及送餐服務，此外，市立聯合醫院也提供居家整合醫療照護，由陽明院區醫師到府看診及專人送藥，張奶奶開心的表示，可以一起圍爐聚餐，感受年節熱鬧的氣氛很開心。

(中時 )