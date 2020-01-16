北市交通警察大隊首度與悠遊卡公司合作，限量發行「禮讓行人」及「機車安全」兩款公益悠遊卡，並由分隊長親自繪製設計，齊力宣導交通安全觀念，並將藉由各項交通安全宣導活動，以有獎問答、抽獎等方式發放，藉此提醒用路人注意交通安全，與交通安全宣導成效。

交大表示，交安宣導公益悠遊卡圖樣，是由北市交通警察大隊發揮創意，由所屬分隊長親自繪製、設計，以可愛、簡潔的畫風，點出「禮讓行人」及「機車安全」兩大主題，民眾使用卡片時，就可提醒自己與身旁親友「禮讓行人」及「安全騎乘機車」等正確用路觀念，不僅能發揮電子票卡的實用功能，更深具交安宣導意義。

交大強調，首度推出交安宣導公益悠遊卡，在悠遊卡公司公益無償贊助下，提供空白卡片、卡片圖樣打樣、印製至包裝等服務，北市交通警察大隊在結合悠遊卡公司支持合作之機會下，共同為北市交通順暢與安全共同努力，創造雙贏宣導模式。

適逢春節，北市交通警察大隊將舉辦行人安全宣導抽獎，邀請民眾至「北市好行 交大隨行」臉書粉絲專頁參加抽獎，將有機會獲得精美限量悠遊卡。

(中時 )