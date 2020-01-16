社會住宅包租代管「公會版」今(16)日啟動，住都中心表示，公會計畫推動5,000戶，而「公會版」與「縣市版」最大不同之處，是可跨區申請，北漂青年在台北租屋，也能被受理；且會制定分區租金水準區間表，作為房租價格議定依據。

內政部次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群表示，宣布包租代管公會版計畫推動5000戶正式啟動，除延續縣市版的333優惠外，更有6大貼心服務設計，提供多元的居住選擇，讓房東放心出租、房客也能安心承租。

花敬群表示，目前包租代管分縣市版與公會版，公會版與縣市版不同的是，

「公會版」包租代管社會住宅六大服務中，還包括成立糾紛協調管道，由於業者都有加入公會，發生糾紛時，公會可作為仲裁角色。另外是減少補助核撥疑慮，房客的租金補助、房東的修繕補助等，所有受獎勵補助的對象，由國家住都中心覆核通過後直接撥款。

此外，透過包租金專戶提供保障，專款專用，當房客發生遲交房租時，會由租賃業者負責催繳，並由信託專戶先撥款房東，確保房東每月房租收益，提升業者信用及房東信任。計畫也提供專業的風險控管，與勤業眾信合作進行風險管理，減少風險。

花敬群指出，目前縣市版包租代管負責15000戶，而公會負責推動5000戶，而包租代管政策實行成效極佳，統計實施至去年12月，已媒合近6000戶，12月單月更有高達600件媒合，成績斐然，也顯示包租代管在法令、實際執行等逐步確實後，得到民間的反饋極佳，今年更有望突破1.5萬戶媒合。

中華民國不動產租賃服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰表示，業者什麼都齊備了，只缺業績來支持，證明公會朝這個方向是明智之舉。提供公會版包租代管333優惠與6大貼心設計，保障房東房客權益。

(中時電子報)