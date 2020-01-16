因應109年春節連續假期間可能之大量採買或送禮人、車潮，及考量各捷運車站、轉運站、著名觀光風景遊憩景點、廟宇、百貨公司等周邊道路交通流量勢必增加，為擴大向民眾宣導春節期間交通安全及各項交通秩序維護措施，北市警察局交通警察大隊特別製作「109年春節交通疏導微電影」，呼籲民眾採買年貨或出門遊玩時，多加利用大眾運輸工具。

北市警局表示，規劃各項春節交通疏導因應作為，並參酌北市交控中心資料，針對北市春節前預警可能壅塞路段，於主要幹道沿線及100處重要路口崗位，實施下午尖峰時間分階段提早到崗、延後收勤等措施，同時加強「路口淨空」執法、驅離取締拖吊違規停車，全力維護春節前交通順暢。

警局呼籲用路人，發揮駕駛道德及同理心，「耐心多一點，安全也會多一點」，春節期間的交通安全與順暢，有賴民眾共同維護，願新的一年，每個人都是鼠一鼠二的守法好駕駛。

(中時 )