整合時間超過25年，位於北市東區SOGO旁，總銷金額超過400億元的正義國宅都更案「Diamond Towers」今(16)日正式上樑，負責興建規劃的三圓建設表示，未來住宅開價每坪200~280萬元，均價250萬元，挑戰東區最高價，直追信義計畫區。

Diamond Towers案基地原是正義國宅，25年前就傳出要都更改建，但一波多折，被形容是史上最難搞的都更案，至9年前三圓建設介入興建與規劃，直到2017年終於動工，全案規畫興建三棟31層摩天大樓，產品包括豪宅、商場及辦公室，商場招商部分由港商商仲戴德梁行負責。

負責整合的龍麟建設董事長葉松年表示，龍麟前後整合超過25年，我有一度真的以為「關關難過、關關不過」。當時，沒有一天覺得本案有機會可以完成。支持他將此案進行到底的動力，是地主戶的認同與信任。

三圓建設董事長王光祥表示，「Diamond Towers」為了打造東區世界級地標，基樁深入地下7層、達52米深，連續壁約有54米長、1.6米寬，並採用傳統模板，造價成本在加30%，且建築外觀採用美國白宮同等級白色石材、特殊節能玻璃、日系建築首席丹下憲孝、日本營造大廠大林組等，每坪造價成本達27萬元。

據了解，Diamond Towers案基地面積1500坪，原地主戶超過百戶，經龍麟與三圓建設整合後現有地主約90戶，此案規劃共計3棟地上31層建物，地主分回靠近SOGO旁C棟6~12樓住宅以及4樓以下部分商場，而12~19樓戶由國產署分回，公設空間超過900坪，A、B棟則由開發商依權配比分回。

三圓建設總經理王雅麟表示，Diamond Towers案在1~4樓全數做商場規畫，依照樓層高低而有價差，但因為商場及公設的挑高7米設計，我們的6樓即等於周圍大樓的12樓高，景觀條件優於他人，住宅產品坪數在150坪左右，可售100戶。

王雅麟進一步透露，「Diamond Towers」頂樓則有2戶樓中樓「空中別墅」，住戶可獨享百坪空中花園、私人空中泳池等，預計2021年4月完工，今年第3季進場潛銷，未來住宅開價每坪200~280萬元，均價上看250萬元，挑戰東區最高價，直追信義計畫區。

(中時電子報)