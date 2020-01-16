4歲的真真跟家人正開心玩耍時，因突如而來的肚子痛，開始在地上打滾、哭鬧不休，被媽媽緊張地帶來台北慈濟醫院急診室。兒科部謝秀盈醫師透過X光發現真真的胃膨脹且塞滿了食物，大腸末端也有很多宿便堆積，判斷為消化不良，予以浣腸通便、開立助消化藥物，並叮嚀家屬注意孩子年節飲食狀況，順利解除真真的腹痛危機。

牛軋糖、花生、麻荖、發糕、年糕、瓜子、開心果與各式飲料，琳瑯滿目的過年零食令人目不暇給，但每逢年節，家家戶戶熱鬧吃團圓飯時，醫院急診室卻經常人滿為患。謝秀盈醫師以過往經驗指出，兒科急診每到新年，就會出現許多腹痛消化不良的小病人。「年菜較油膩，加上許多家長認為『久久一次沒關係』，而未限制孩子的零食攝取量，當腸道發育未完全的孩童在短時間內食入過多高糖、高油食物，就很可能影響腸胃健康。其中又以三至五歲的孩童最常見。」

謝秀盈醫師說明，有研究顯示孩童進食後，經過兩小時後胃中食物的排空才能達到70％，要達到90％以上的胃排空則要花3小時以上。若孩子在正餐吃完後，未適當休息又吃入大量糖果餅乾，便易導致食物囤積在腸胃道裡，腸胃道加速了蠕動卻無法負荷，因而產生陣發性的腹部絞痛。

此外，孩子咀嚼能力不如大人，無法咬碎所有食物，若食入過多年糕、發糕、肉乾等不易消化食物，也會影響消化情形。而年紀尚小、不會表達疼痛的孩童，此時多以哭鬧方式來表現。來到醫院，急診兒科醫師經檢查，若確定為腸胃道食物太多所導致的消化不良，便會予以口服藥物或浣腸治療，促進腸胃道蠕動及排空，減輕腹痛。

除了餐與餐之間至少要有兩小時的間隔外，謝秀盈醫師也提到，零食是高油脂、高熱量的食物，不僅影響體重，其添加的人工色素或人工糖，已有研究證實會影響孩童專注力；為了年節期間不掃興，建議家長可讓孩子吃適量的無調味堅果、天然果乾、無糖豆漿與牛奶，但切記無論何種食物，都不宜過量，以免造成身體負擔。

謝秀盈醫師特別提醒家長，過年是流感的高峰期，若帶孩子到人多的地方出遊，務必戴口罩，做好安全準備，才能有健康的身體開心過年。

(中時 )